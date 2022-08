Lazio-Inter : les compositions officielles

La Lazio Rome accueille l'Inter Milan pour le compte de la troisième journée de la Serie A, coup d'envoi 20h45. (Une rencontre à suivre en direct sur notre site). Après deux matches, les deux équipes sont toujours invaincues. L'Inter a gagné difficilement à Lecce lors de la première journée (2-1), avant de faire le show face à la Spezia (3-0) alors que la Lazio a disposé de Bologne (2-1) en ouverture du championnat, avant de faire match nul au Torino (0-0).

Pour cette affiche, Maurizio Sarri, le coach de la Lazio, reste fidèle à son 4-3-3 et aligne les mêmes joueurs que lors du déplacement à Turin le week-end dernier. On retrouve donc Romagnoli en défense et Milinkovic-Savic au milieu ou encore Immobile devant. Côté Inter, Simone Inzaghi effectue un changement après le succès face à la Spezia avec l'apparition de Gagliardini dans l'entrejeu à la place de Calhanoglu dans le traditionnel 3-5-2 des Nerazzurri qui sera emmené par le duo Martinez-Lukaku devant.

Les compositions officielles :

Lazio Rome : Provedel – Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic – Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino – Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Inter Milan : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Di Marco – Martinez, Lukaku.