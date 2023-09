PSG : Julian Draxler a de gros regrets

La suite après cette publicité

C’est fait, le Paris Saint-Germain s’est séparé de l’indésirable Julian Draxler. En échec dans la capitale française après un prêt non concluant du côté du Benfica Lisbonne et n’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien Luis Enrique, le milieu de terrain allemand a été prié de faire ses valises pour aller voir ailleurs si l’herbe y était plus verte. En début de semaine, le joueur de 30 s’est engagé en faveur d’Ah-Ahli SC jusqu’en 2025.

Considéré comme un futur crack lors de son arrivée en 2017, Julian Draxler a connu des débuts encourageants avant de progressivement s’effacer. Au cours d’un long message d’adieu adressé aux supporters parisiens, l’Allemand en a profité pour manifester ses regrets en évoquant la fin de son aventure avec le PSG. «Chère famille du PSG, même si les derniers jours et les dernières semaines ont été turbulentes et que j’aurais souhaité une meilleure fin. Dans l’ensemble, je me souviens d’une période merveilleuse à Paris, et c’est ce qui restera avec moi pour toujours. Je suis arrivé en 2017 en tant que jeune homme et je repars maintenant en tant que père de famille adulte qui a vu le monde et a beaucoup appris sur et en dehors du terrain au cours des six dernières années. Pour cela, je voudrais remercier chaque membre du personnel, chaque fan, chaque entraîneur et directeur sportif, chaque coéquipier et chaque compagnon. Ensemble, nous avons gagné de grands titres, remporté des victoires fantastiques, mais aussi surmonté des défaites et des revers. Tous ces souvenirs resteront à jamais dans mon cœur, toutes ces expériences me renforceront à jamais», peut-on lire sur le compte Instagram du joueur passé par Schalke 04 et Wolfsburg.