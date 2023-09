Julian Draxler quitte définitivement le PSG !

La suite après cette publicité

Malgré la fin de la fenêtre des transferts estivale dans les grands championnats européens le 1er septembre dernier, le Paris Saint-Germain profite des mercatos toujours ouverts pour poursuivre son dégraissage et ainsi débuter un nouveau cycle au sein de l’équipe. En témoignent les départs de Neymar Jr à Al-Hilal (Arabie saoudite) et Marco Verratti à Al-Arabi (Qatar), qui ont permis au club de la capitale de récupérer 135 millions d’euros, en plus de se débarrasser de deux gros salaires. Parmi les nombreux départs, on retrouve notamment Julian Draxler.

L’international allemand n’était déjà pas dans les plans des pensionnaires du Parc des Princes depuis un certain moment. Déjà sous les ordres de Christophe Galtier la saison passée, la direction parisienne l’a prêté au Portugal sous le maillot du SL Benfica, mais son expérience ibérique a été marquée par une blessure à la cheville, l’obligeant à passer sur le billard et à être éloigné des terrains. Au total, le champion du monde 2014 n’aura disputé que 16 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive) avant de revenir à Paris, lui et son statut d’indésirable…

À lire

PSG : Marquinhos évoque le rôle de Kylian Mbappé dans le vestiaire

Draxler rejoint Verratti au Qatar

Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2017 contre 36 millions d’euros payés à Wolfsbourg, Julian Draxler arrivait avec l’étiquette d’un grand talent du football allemand à relancer sous le maillot rouge et bleu. Et pourtant, ses premières apparitions étaient prometteuses, avec notamment le but marqué lors de la démonstration face au FC Barcelone en huitième aller de la Ligue des champions, trois semaines avant la fameuse remontada. Finalement, l’international aux 58 sélections (7 buts) n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer au sein de l’effectif francilien.

La suite après cette publicité

Un manque de constance qui l’oblige donc à quitter l’Île-de-France pour le Qatar, puisqu’il rejoint l’Al-Ahli SC. En effet, le club de la capitale qatarienne a annoncé l’arrivée du natif de Gladbeck jusqu’en 2025 : « Al-Ahli Sports Club a officiellement annoncé aujourd’hui lundi son contrat avec la star allemande Julian Draxler pour deux saisons se terminant à l’été 2025, en provenance du club français du Paris Saint-Germain. Draxler a signé son contrat de transfert pour le doyen des clubs qataris du stade Al Thumama en présence distinguée d’Al Ahly, dirigé par M. Abdullah Yousef Al Mulla, président du conseil d’administration », indique le communiqué. Le PSG devrait toucher 20 M€ grâce à ce transfert