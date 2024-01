Cap-Vert - Mauritanie : les compositions officielles

Suite des huitièmes de finale de cette Coupe d’Afrique des nations avec l’affrontement entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Premiers de leur groupe et toujours invaincus dans cette CAN, les Cap-Verdiens font figure de favoris ce soir à Abidjan. En face, la Mauritanie vit un rêve éveillé avec cette première présence de leur histoire en phase éliminatoire de la compétition africaine, une qualification en quarts de finale ferait office de véritable sensation. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, les requins bleus s’organisent en 4-3-3. Bubista peut compter sur les retours de certains cadres qu’il avait mis au repos face à l’Egypte, le trio offensif Mendes-Bebe-Jovane Cabral sera à surveiller de très près. De l’autre côté, les Marabitounes joueront en 4-2-3-1, la même organisation tactique qui avait posé de gros problèmes aux Algériens. Auteur du but qualificatif face aux Fennecs puis sorti sur blessure, Dellahi n’est pas sur la feuille de match.

Les compostions

Cap Vert : Vozinha - Moreira, Lopes, Costa, Duarte - Lenini, Joao Fernandes, Monteiro - Bebé, Ryan Mendes, Jovane Cabral

Mauritanie : Babacar - El Hassen, Ba, Diaw, Keita - Gassama, Bodda - Sidi, Hemeya, Anne - Koita