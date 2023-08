Le PSG veut encore recruter trois attaquants

La suite après cette publicité

Le PSG a déjà annoncé 8 recrues cet été. Bien sûr, il faudra attendre la fin de la saison pour juger de la qualité - pu non - des travaux réalisés par Luis Campos et par l’état-major parisien au cours de ce marché estival 2023. Mais une chose est sûre, on ne chôme pas en coulisses. Et ce n’est pas fini, puisque ces derniers jours, le PSG a passé la deuxième pour son secteur offensif. Nous vous avons notamment récemment dévoilé de nombreuses informations sur l’intérêt plus que prononcé pour Randal Kolo Muani, mais aussi pour Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Ce matin, nous vous expliquions notamment en exclusivité que l’offre pour le jeune attaquant de l’OL avait été revue à la hausse par les Parisiens.

D’après nos informations, le PSG va essayer d’enrôler les trois attaquants d’ici la fin du mercato. Il ne s’agit pas d’en recruter un voire deux d’entre eux, mais bien d’offrir les trois attaquants à Luis Enrique. Seulement, les dossiers ne sont pas tous avancés de la même façon. Pour l’instant, c’est avec Gonçalo Ramos qu’un accord est le plus proche d’aboutir, dans la mesure où, comme dévoilé par RMC Sport plus tôt, un accord a été trouvé avec le buteur portugais. Ce sont surtout Jorge Mendes et Luis Campos qui poussent pour l’arrivée du Lusitanien.

Le PSG veut boucler Ramos rapidement

Les discussions avec Benfica avancent bien et les Parisiens veulent sceller ce deal assez rapidement. Quant à Barcola, un accord existe aussi avec le joueur, mais convaincre l’Olympique Lyonnais s’avère un peu plus difficile. La dernière offre parisienne dépasse les 30 millions d’euros, mais ce n’est pas assez encore aux yeux des décideurs rhodaniens, qui espèrent obtenir une plus grosse somme pour le joueur de 20 ans.

Enfin, Randal Kolo Muani est toujours la priorité d’un PSG qui souhaite recruter plus français et surtout, plus francilien, comme expliqué par nos soins il y a deux jours. Le champion de France espère aussi pouvoir conclure ce dossier relativement rapidement. Autant dire que si tout se passe bien pour les Parisiens, ce sont quatre attaquants qui seront offerts à Luis Enrique : Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. L’ancien du Barça est gâté…