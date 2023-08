Le PSG augmente son offre pour Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Le mercato du PSG est en train de vivre une phase d’accélération, alors que la Ligue 1 reprendra ses droits dans 10 jours, avec la réception de Lorient au Parc des Princes pour la 1ère journée. Luis Enrique a pu constater lors des matches amicaux qu’il manquait clairement de matière offensivement. L’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé viendra pallier une partie de cette carence, mais d’autres éléments offensifs sont encore espérés.

Ce ne sera a priori par Bernardo Silva, retenu par Manchester City suite au départ de Riyad Mahrez. Mais nous vous avions révélé une autre piste, menant à Bradley Barcola, et même mieux, l’existence d’un accord contractuel entre le jeune joueur de l’OL et le PSG. Il s’agit d’un contrat de 5 ans. Mais Barcola, révélé lors de la deuxième partie de saison sous la houlette de Laurent Blanc, ne forcera pas un départ, conscient d’avoir aussi une belle carte à jouer dans son club formateur.

Nouvelle offre rehaussée du PSG

Le PSG avait formulé une première offre pour l’attaquant âgé de 20 ans, repoussée par l’OL. Selon nos informations, une nouvelle proposition a été faite, et elle dépasse les 30 M€. Suffisant pour convaincre la direction lyonnaise ? Cette dernier espère obtenir plus pour son joueur, malgré les récentes déclarations du président exécutif Santiago Cucci. « Aujourd’hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie », avait-il déclaré.

Reste que Lukeba est à nouveau l’objet d’offres du RB Leipzig et que Barcola a le PSG dans un coin de sa tête. Le club de la capitale, après avoir longtemps recherché un milieu offensif droit complémentaire du reste de son attaque, accumule les pistes et les recrues à ce poste, entre Asensio, Dembélé, Kang-In Lee et donc Barcola…