L’après-midi cauchemardesque du Borussia Dortmund

Dans quel état d’esprit les hommes d’Edin Terzic vont-ils se présenter contre le Paris Saint-Germain ? Compte tenu de la prestation insipide livrée par leur équipe, les supporters du Borussia Dortmund ont du souci à se faire à quatre jours d’un choc en demi-finale de Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse du RB Leipzig pour le compte de la 31e journée de Bundesliga, son concurrent direct dans la lutte pour la quatrième place synonyme de qualification pour la C1 l’an prochain, le BvB a mordu la poussière, sévèrement battu sur le score fleuve de 4 buts à 1. Dans cette rencontre qui aura tenu toutes ses promesses vis-à-vis du spectacle offensif proposer par les acteurs sur le pré, le club de la Ruhr n’aura fait illusion qu’une demi-heure.

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Leipzig 62 31 38 19 5 7 73 35 5 Dortmund 57 31 20 16 9 6 59 39

Dortmund voit la quatrième place lui échapper !

Malgré une entame de rencontre poussive symbolisée par de nombreuses pertes de balle, le BvB a mené les débats contre le cours du jeu sur un éclair de génie signé Jadon Sancho, auteur d’une frappe splendide depuis l’angle de la surface de réparation pour inscrire son 2e but cette saison en Bundesliga (20e). Si à l’instant T, Dortmund a estimé avoir fait le plus dur dans cette rencontre en ouvrant la marque, il ne fallait guère sous-estimer la capacité de réaction de Leipzig qui a recollé immédiatement au tableau affichage grâce à Loïs Openda (23e). Avant la pause, Benjamin Sesko est venu lui emboîter le pas en exploitant un ballon relâché par Gregor Kobel, et ce, devant des Marsupiaux apathiques sur cette action (45e+3). S’étant créer plus d’opportunités que son adversaire sans réellement s’accaparer la possession du ballon, le club saxon plaçait le BvB dans une situation délicate à l’heure de regagner les vestiaires.

Si Dortmund a démontré ces dernières semaines que sa défense était sa principale qualité, celle-ci a volé en éclats au retour des vestiaires. Profitant d’une arrière-garde jaune et noire totalement aux aboies dès l’entame de seconde période, Leipzig enfonçait le clou d’entrée par l’intermédiaire de Mohamed Simakan (46e). Peu inspiré offensivement à l’image d’un Niklas Füllkrug esseulé en attaque, dépassé au milieu de terrain, Dortmund n’a jamais été en capacité de joindre les deux bouts et est passé complétement au travers. Si Gregor Kobel, auteur d’une grosse parade devant Openda (74e), a évité pendant un temps un naufrage à son équipe, il n’a fait que repousser l’échéance au moment où Christoph Baumgartner alourdissait le score pour valider la démonstration des siens (80e). Battus à plate couture, c’est avec la mine déconfite et les yeux rivés vers le sol que les partenaires de Marco Reus regagnaient le tunnel de la Red Bull Arena au coup de sifflet final.

Le vestiaire du BvB exige une réaction contre Paris !

Cinquième, le Borussia Dortmund accuse désormais un retard conséquent de 5 unités sur le RB Leipzig, confortablement installé au quatrième rang à trois journées du terme de la saison. Plus que jamais en mauvaise posture dans la course à la Ligue des Champions, Dortmund a également perdu un cadre dans la bataille à savoir Mats Hummels. Après s’être écroulé au sol à la 51e minute, vraisemblablement victime d’une blessure musculaire, le défenseur de 35 ans a été contraint de céder sa place à Niklas Süle, soutenu par un membre du staff médical et le visage rongé par l’inquiétude. En attendant les examens médicaux, l’international allemand (78 sélections, 5 buts) risque de devoir renoncer au duel face aux Parisiens. Un véritable coup dur en perspective pour une équipe de Dortmund animée par le sentiment d’avoir bâclé sa répétition générale avant son grand rendez-vous européen.

«Je me sens merdique, ça m’énerve extrêmement, je dois être honnête», lâchait Julian Brandt en marge de la rencontre avant de poursuivre : «Maintenant, je suis pas professionnel depuis cette année. J’ai déjà vécu des situations comme celle-ci à plusieurs reprises et je sais comment me concentrer à nouveau sur Paris en quelques jours». Dans la lignée des propos du milieu de terrain allemand, Sebastian Kehl espère lui aussi un sursaut d’orgueil de son écurie. «Nous devons gérer le match aujourd’hui. Ensuite, nous utiliserons tout ce que nous avons pour lutter contre le PSG mercredi. Et pour cela, nous avons besoin d’une bonne ambiance. À la fin, nous avons besoin de l’euphorie de l’extérieur. Nous avons besoin de notre stade», a exprimé le directeur sportif du BvB sur les antennes de Sky Sports. En d’autres termes, Dortmund va vite devoir se ressaisir pour éviter de sombrer en demi-finale de Ligue des Champions…