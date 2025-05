Le Borussia Dortmund fait tout pour ne plus entendre parler de Youssoufa Moukoko

Il est loin le temps où le monde du football s’enflammait sur Youssoufa Moukoko lorsque ce dernier cartonnait avec l’équipe U19 du Borussia Dortmund entre 2019 et 2021 (47 buts et 10 passes décisives en 25 matches). Promu en équipe première il y a bientôt quatre ans, le jeune Allemand de 20 ans laissait entrevoir un bel avenir grâce à une précocité bluffante. Malheureusement pour lui, il peine à confirmer son potentiel. Chez les A du BVB, Moukoko présente un bilan très moyen de 18 buts et 8 assists en 99 rencontres entre 2021 et 2024.

La suite après cette publicité

En plus de ses prestations sportives décevantes, Moukoko a dû également faire face à des accusations sur son âge. En clair, le joueur était accusé par la presse allemande d’avoir menti et d’avoir 4 ans de plus. Après avoir remporté son procès contre ces accusations de fraude l’an dernier, Moukoko a quitté son pays pour la première fois pour tenter de se relancer en France, du côté de l’OGC Nice. Malheureusement pour lui, c’est raté. Apparu à 22 reprises sous le maillot du Gym, Moukoko n’a marqué que deux buts et délivré trois passes décisives. Un bilan famélique et une séparation déjà actée pour l’été prochain.

Moukoko est devenu un pestiféré au BVB

«Nous connaissons aussi sa situation. C’est un joueur prêté avec une option d’achat (18 M€, ndlr) que le club ne pourra probablement pas activer. Mais son état d’esprit est remarquable», confiait Franck Haise en mars dernier. L’entraîneur niçois saluait le comportement de son attaquant… mais il ne l’a plus fait jouer depuis le 5 février dernier et le match de Coupe de France perdu face au Stade Briochin (1-2). Sous contrat avec Dortmund jusqu’en 2026, le natif de Yaoundé va donc rentrer dans son pays à la fin de la saison. Sans surprise, la presse allemande indiquait en mars dernier que le BVB allait le mettre en vente. Moukoko n’a plus qu’un an de contrat et touche un salaire annuel de 8,5 M€. Un véritable gouffre financier pour des Marsupiaux qui font tout pour s’en séparer.

La suite après cette publicité

La semaine dernière, Sport Bild assurait d’ailleurs qu’ils étaient prêts à le laisser filer quasiment gratuitement tellement la cote du jour sur le marché est au plus bas. Agacé de lui verser le quatrième plus gros salaire du club, le BVB est même prêt à tout pour réaliser la moindre économie dans ce dossier. Bild nous apprend ainsi que l’actuel sixième du classement de Bundesliga a décidé de ne pas emmener Moukoko aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (du 15 juin au 13 juillet). La raison ? Le joueur est prêté à Nice jusqu’au 30 juin et s’il souhaite l’avoir pour cette compétition, il est obligé de casser le prêt et donc de devoir lui payer intégralement son salaire de juin, soit environ 700 000€. Hors de question pour le Borussia Dortmund qui préfère le laisser au Gym, tout en espérant trouver un club acheteur rapidement.