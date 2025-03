Dortmund met Youssoufa Moukoko en vente

Le Borussia Dortmund prépare une grande lessive estivale. Parmi les joueurs placés sur le marché, on retrouve un certain Youssoufa Moukoko. Ce dernier est en prêt à Nice cette saison. Une saison au cours de laquelle le footballeur de 20 ans a marqué 2 buts et délivré 2 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Mais l’Allemand de 20 ans ne brille pas vraiment en Ligue 1, où il comptait se relancer. Tout cela ne fait pas les affaires du BVB.

En effet, Bild annonce que les Marsupiaux souhaitent absolument le vendre durant le prochain mercato, eux qui estiment que c’était une grave erreur de prolonger son bail il y a quelques mois. Moukoko, qui perçoit 8,5 M€ par an, est le joueur l’un des joueurs les mieux payés du club. Pour éviter de lui payer un énorme salaire, le Borussia Dortmund est prêt à le vendre pour une somme modique. L’essentiel est de se débarrasser de lui, assure le média allemand. Il reste à savoir si Nice ou un autre club sera disposé à l’accueillir.