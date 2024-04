Ligue 2 : le Paris FC s’impose contre Angers, Bordeaux coule, Annecy souffle

Après le précieux succès de l’ASSE contre Caen dans la course à la montée (1-0), la 35e journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi soir. Avec à l’affiche, un choc entre le Paris FC (5e) et Angers (3e) qui aura vu les Franciliens s’imposer en fin de match (3-1) et prendre trois points précieux dans la course à la montée, à l’instar de Rodez, qui se place au 4e rang et entre les deux formations, après avoir devancé Concarneau (19e). Angers concède donc une triste défaite et voit l’ASSE lui prendre sa deuxième place, qui donne un accès direct à la Ligue 1. Toujours en haut de tableau, Laval (6e) s’est enfin relancé en plombant Bordeaux (14e) et revient à un point du PFC. Sur cinq matches sans perdre, Pau (7e) s’est incliné in extremis ce samedi contre Guingamp (9e) et voit les play-offs s’éloigner.

Plus bas dans le classement, on peut noter la très belle victoire d’Annecy (15e) contre Bastia dans la course au maintien. La formation de Haute-Savoie a très rapidement pris les devants, puisqu’en moins de 6 minutes, elle menait déjà 3-0, avant de l’emporter 3-2 contre Bastia (12e) et prendre cinq points d’avance sur le premier relégable, Troyes. L’ESTAC (17e) a d’ailleurs réalisé une mauvaise opération en concédant le nul à Amiens (10e) et risque d’être très proche de la National 1, si Dunkerque, avec quatre points d’avance, frappe un gros coup contre Auxerre, lundi soir. Toujours dans le bas de tableau, QRM (18e) est condamné à l’exploit pour se maintenir après son nul contre Ajaccio (1-1). Enfin, Valenciennes, déjà relégué, s’est imposé pour l’honneur contre Grenoble (2-0).