Discipline : les décisions sont tombées pour Mikautadze et les incidents de Troyes-VA

La commission de discipline de la LFP avait du pain sur la planche ce mardi soir. À commencer par les graves incidents survenus en marge du match de Ligue 2 entre Troyes et Valenciennes. Une rencontre arrêtée en raison d’un échange de projectiles entre joueurs et supporters de l’ESTAC. - «36e journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – Valenciennes FC du 3 mai 2024. Comportement des joueurs et des supporters de l’ESTAC Troyes : usage et jets d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées. Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire les mesures suivantes, jusqu’au prononcé de la décision définitive : huis clos total du stade de l’Aube ; Fermeture de l’espace visiteurs à l’extérieur. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 22 mai 2024, à 18h00, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.»

La suite après cette publicité

Enfin, le Messin Georges Mikautadze espérait de la clémence après avoir été injustement expulsé face à Rennes. Son voeu a été exaucé. «- 32e journée de Ligue 1 Uber Eats : FC Metz – Stade Rennais FC du 4 mai 2024. Demande de retrait du carton rouge infligé à Georges MIKAUTADZE, joueur du FC Metz. Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un carton jaune.»