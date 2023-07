Le PSG accélère pour ses deux pistes prioritaires en attaque

Le Paris Saint-Germain doit repenser son secteur offensif après le départ de Lionel Messi et les carences constatées la saison passée. Trop dépendant de Kylian Mbappé, il doit être qualitativement amélioré, mais aussi quantitativement. Marco Asensio a déjà garni les rangs et offrira une option supplémentaire dans un couloir droit déserté, mais il peut déjà se préparer à de la concurrence.

La suite après cette publicité

Comme vous le savez, le PSG lorgne Bernardo Silva. Des premières offres ont été effectuées, comme nous vous l’avions révélé, sur la base de 42 M€ plus un joueur. Puis un autre joueur (Verratti et Donnarumma). Mais Manchester City n’a pas cillé, considérant l’offre inadéquate et même pas susceptible de faire débuter les négociations.

À lire

OL : Irvyn Lomami bientôt prêté ?

Man City fixe un tarif élevé pour Bernardo Silva

Le club anglais a fixé le prix de l’international portugais à 100 M€. Un tarif élevé qui ne sera peut-être pas atteint. Manchester City sait que Bernardo Silva est ouvert à l’idée d’un départ et que le PSG l’intéresse. Nicolo Barella est très apprécié par Pep Guardiola et Txiki Begiristain, en cas de départ du Portugais. Le PSG, de son côté, avance en parallèle sur le dossier Bradley Barcola, comme annoncé ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, un accord contractuel pour un contrat jusqu’en 2028 a même été trouvé avec le jeune Lyonnais de 20 ans. Reste à trouver un terrain d’entente avec l’OL, qui est empêtré dans un mercato compliqué en raison des restrictions imposées par la DNCG. Les Parisiens ont déjà commencé à tâter le terrain auprès des Gones. Le PSG avance donc ses pions, sachant que la venue possible de Barcola ne mettra pas un terme au dossier Bernardo Silva.