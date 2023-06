L’incroyable échange proposé par le PSG pour récupérer Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Bernardo Silva pouvait avoir le sourire samedi soir à Istanbul. Le milieu offensif portugais a enfin gagné la Ligue des Champions avec Manchester City. Il pourra partir avec le sentiment du devoir accompli, après 6 années passées avec les Skyblues. Car, comme vous le savez, c’est vers un départ que s’oriente l’ancien Monégasque âgé de 28 ans.

Comme nous vous l’avions révélé, il est bien sur les tablettes du Paris Saint-Germain, qui a formulé une proposition de contrat à son agent Jorge Mendes. Il y a aussi la concurrence du FC Barcelone, mais les moyens financiers limités actuels du club catalan rendent l’opération plus compliquée. Pour le PSG, l’optimisme est de mise, d’autant que le joueur est disposé à rejoindre la capitale française.

Le PSG a proposé 2 joueurs

Si Manchester City se résout à laisser filer Bernardo Silva, cela ne sera pas sans contrepartie. Le Portugais dispose d’un contrat jusqu’en 2025 et Pep Guardiola l’adore. Luis Campos, le conseiller football du PSG, a commencé à tâter le terrain il y a quelques semaines auprès de son homologue chez les Citizens, Txiki Begiristain.

Selon nos informations, il a soufflé plusieurs noms aux Citizens afin de faire baisser le prix de Bernardo Silva, et pas n’importe lesquels : Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ! Deux joueurs qui répondent à des besoins côté Man City. Verratti aurait pu remplacer Ilkay Gündogan, en fin de contrat, et il est apprécié par Guardiola. Donnarumma, lui, aurait pu concurrencer un Ederson pas toujours impérial. La réponse de Manchester City n’a pas tardé, avec un refus catégorique. Le PSG a encore du boulot pour convaincre le club anglais mais les discussions vont se poursuivre.