SPL : le Al-Ettifaq de Steven Gerrard calle, Al Akhdoud surclasse Abha pour le maintien

À cinq journées de la fin du championnat, tout est encore en mouvement en Saudi Pro League. Plongé dans une période d’incertitudes, Al-Ettifaq se déplaçait aujourd’hui à Al-Raed. Les joueurs de Steven Gerrard ont été surpris dès le début du match par l’attaquant marocain Karim El Berkaoui (10e). Les locaux ont réussi à conserver cet avantage pendant la majeure partie de la rencontre. Cependant, Moussa Dembélé a réussi à égaliser grâce à une tête bien placée après un centre d’Álvaro Medrán (71e). Entré en jeu dix minutes auparavant, Haroune Camara pensait faire basculer le match en inscrivant le but de la victoire (90e+2) mais ce n’était sans compter l’égalisation de Mathias Normann (90e+6). Ce match nul (2-2) ne sera pas suffisant pour Al-Ettifaq. Si le Al Ahli de Riyad Mahrez remporte son prochain match, Al-Ettifaq pourrait officiellement dire adieu à la Ligue des Champions d’Asie.

Dans le second match de l’après-midi, une lutte pour le maintien a eu lieu. Avant-dernier du championnat au coup d’envoi, Al Akhdoud a surclassé le Abha de Grzegorz Krychowiak. Les coéquipiers de l’ancien joueur du Stade de Reims et du PSG ont été dépassés par les attaques menées par Alex Collado, l’ancien ailier du Barça. Au final, Ciprian Tatarusanu a encaissé quatre buts (4-0). Les joueurs de Noureddine Zekri ont dépassé leurs adversaires du jour au classement et sont sortis de la zone de relégation.