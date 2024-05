Al-Qadisiya, le nouveau géant saoudien qui va dynamiter le mercato !

Le football avait connu une sacrée révolution l’été dernier. Alors que le football européen domine économiquement depuis des décennies, l’Arabie saoudite a frappé fort pour réduire son écart sur les meilleurs championnats de la planète. Avec 976 millions d’euros dépensés cette saison et l’arrivée de nombreuses stars comme Riyad Mahrez et Franck Kessié à Al-Ahli, Fabinho, N’Golo Kanté et Karim Benzema à Al-Ittihad, Marcelo Brozovic et Sadio Mané à Al-Nassr ainsi que Neymar, Kalidou Koulibaly et Malcom à Al-Hilal, la Saudi Pro League s’est affirmée comme un nouvel acteur fort du marché des transferts. Avec ces quatre équipes détenues majoritairement par le PIF, le fonds souverain saoudien, ainsi que d’autres clubs richissimes comme Al-Ettifaq, Al-Shabab ou encore Al-Taawoun, l’Arabie saoudite a mis les moyens pour devenir une nouvelle place forte du football.

Al-Qadisiya est devenu "le club le plus riche du monde"

Géant du pétrole et du gaz saoudien, la société Aramco a aussi son rôle à jouer dans ce développement express. Intégré dans le football avec un partenariat XXL avec la FIFA, Aramco suit le chemin qu’avait voulu mettre en place la société d’hydrocarbure russe Gazprom en Europe avec un partenariat avec l’UEFA et un club richissime à son actif avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Pour l’entreprise saoudienne, ce club fanion n’est nul autre que la formation d’Al-Qadisiya qui évoluait en D2 saoudienne cette saison. Géant mondial de l’énergie, Aramco dispose de la plus forte capitalisation boursière du monde et ce qui fait potentiellement d’Al-Qadisiya, le club de football le plus riche du monde. Et cette puissance financière n’est pas dépourvue d’ambition.

Club historique du championnat saoudien, Al-Qadisiya a connu un tournant à la fin du 20e siècle avec une première relégation en 1997 qui a ensuite mené à de l’instabilité. Habitués à faire l’ascenseur, les Chevaliers de l’Est ont finalement repris d’un coup de grandes ambitions quand Aramco a pris possession du club il y a un an. Cet été, Al-Qadisiya s’est renforcé pour faire son retour en Saudi Pro League avec quelques joueurs arrivés d’Europe comme Mbaye Diagne (Fatih Kargümrük), Joel Robles (Leeds United), Max Power (Wigan) et Alexander Hack (Mayence), mais aussi des éléments habitués à jouer le haut de tableau en Arabie saoudite comme Luciano Vietto (Al-Hilal), Alvaro Gonzalez (Al-Nassr), Mohammed Al-Saiari (Al-Ittihad) ou encore André Carrillo (Al-Hilal). Un recrutement solide pour remonter et avec à son bord un architecte qui a vite été performant.

José Mourinho, Virgil van Dijk et Kevin De Bruyne dans le viseur

Alors que les résultats de Robbie Fowler n’étaient pas mauvais avec une deuxième place après huit journées et aucune défaite au compteur, c’est l’ancien coach de l’Olympique de Marseille Michel qui a débarqué. Et si l’Espagnol a commencé par une défaite 1-0 contre le leader Al-Orobah, il a vite trouvé la formule avec son 4-4-2 qui a mené jusqu’à la promotion du club hier après un match nul contre Ohod Club (2-2). Leader avec dix points d’avance sur son plus proche poursuivant, Al-Kholood, le club basé à Khobar est assuré de finir au moins dans les trois premiers du championnat et a assuré sa montée. Une belle réussite pour Al-Qadisiya qui vient de valider la première étape de son projet et va devoir maintenant préparer une saison 2024/2025 avec encore plus d’ambition.

Malgré le bon travail de Michel, la formation saoudienne pourrait être tentée d’amener une figure plus réputée médiatiquement en tant que coach. Cela tombe bien, José Mourinho est libre et Al-Qadisiya est sur les rangs selon le média saoudien Asharq al-Awsat En compétition avec deux autres clubs de Saudi Pro League, le promu dispose d’une avance dans ce dossier et tentera de réaliser un sacré coup médiatique. De plus, si le duo Mbaye Diagne (19 buts et 3 offrandes) et Luciano Vietto (17 buts et 10 offrandes) a roulé sur tout le monde, pas mal de renforts sont à prévoir du côté de la formation détenue par Aramco.

Le plus gros dossier mène à Kevin De Bruyne. Le milieu belge de Manchester City est ardemment souhaité par le club détenu par Aramco qui serait prêt à lui formuler une offre XXL. Nous vous avons d’ailleurs également évoqué une offre d’Al-Qadisiya cet hiver pour Nabil Fekir, mais le joueur avait décliné la proposition. D’autres rumeurs moins insistantes pour le moment lient le club à Virgil van Dijk (Liverpool), Casemiro (Manchester United) ou encore Maurizio Sarri (en cas d’échec du dossier José Mourinho). Des pistes prestigieuses qui risquent de faire grincer des dents aussi bien en Saudi Pro League du côté de la concurrence qu’en Europe où Al-Qadisiya risque d’attirer de grands noms…