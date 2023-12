Míchel brille de mille feux en Arabie saoudite

Les supporters de l’OM se souviennent forcément de lui, de ses costumes rutilants et son sourire ravageur, mais aussi de l’un des pires entraineurs de l’histoire récente du club. Cela n’empêche pas José Miguel González Martín del Campo, plus connu sous le nom de Míchel, de poursuivre sa carrière d’entraîneur. Après la Ligue 1, l’Espagnol n’a pas connu que des expériences heureuses comme à Malaga (19 défaites en 33 matchs) ou encore Getafe (7 revers en 8 rencontres).

Depuis, il a retrouvé le sourire. D’abord à l’Olympiakos qu’il a quitté en avril dernier, et surtout en Arabie saoudite, nouvelle destination à la mode. Mais on ne parle pas d’ici de la fameuse Saudi Pro League qui crache des millions d’euros pour attirer les meilleurs joueurs de la planète et les meilleurs techniciens, non. En octobre dernier, Míchel a débarqué sur le banc d’Al-Qadsiah FC en 2e division saoudienne, succédant à une autre ancienne gloire, Robbie Fowler.

Míchel réalise un quasi sans-faute depuis son arrivée

Le coach espagnol, désormais âgé de 60 ans, a certes connu la défaite pour son premier match mais depuis c’est un sans-faute. Le club de Khobar, ville située à l’extrême est du pays qui sert de point de passage obligé pour les aller-retour au Bahreïn, n’a plus perdu depuis ce fameux 1er novembre, soit 6 matchs consécutifs dont 4 victoires. Avec son nouvel entraîneur, il est passé de la 3e place au fauteuil de leader, profitant aussi des faux pas de ses concurrents.

La montée est sérieusement envisagée. Al-Qadsiah possède même un bon matelas d’avance sur ses poursuivants, 4 points sur Al-Orubah et surtout 6 sur Al-Adalah et Al-Jabalain, respectivement 3e et 4e alors que ce sont seulement les trois premiers du classement qui accèdent à la promotion. Míchel a bien sûr largement contribué à ce succès, lui qui évolue dans un contexte particulièrement favorable. Il a rejoint un club à l’accent très largement hispanophone.

Objectif Saudi Pro League pour Al-Qadsiah

A son arrivée, Al-Qadsiah comptait pas moins de 16 Espagnols entre les joueurs, comme un autre ancien Marseillais, Alvaro Gonzalez, le staff et même la direction. Une colonie ibérique qui n’est évidemment pas due au hasard. Le club a récemment été pris en main par le géant pétrolier saoudien Aramco. La plus grande compagnie mondiale dans son secteur. C’est surtout une entreprise publique, qui participe au programme national de soft power voulu par le prince Mohammed ben Salmane.

En réalité, le géant des hydrocarbures est même le bras armé du PIF, le fameux fonds souverain qui soutient depuis l’été dernier Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli, soit les 4 plus grands clubs du pays. Al-Qadsiah a donc la singularité d’être directement détenu par Aramco puisque Khobar a pour ville voisine Dhahran, là où siège Aramco. Vous l’aurez compris, cette promotion en Saudi Pro League ne doit en réalité être qu’une étape, avant de devenir l’une des places fortes du football saoudien. Que de bonnes nouvelles pour Míchel.