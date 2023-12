Un club de D2 saoudienne dégaine une offre pour De Bruyne

Ces derniers mois, l’Arabie saoudite a montré qu’elle était capable de faire des folies sur le marché des transferts. Les plus grandes stars du football mondial sont convoitées par les équipes saoudiennes. Et rien ne semble pouvoir les arrêter. Depuis plusieurs semaines maintenant, un joueur est pisté avec insistance du côté de l’Arabie saoudite. Il s’agit de Kevin de Bruyne. Le milieu belge, toujours blessé, n’a joué que 2 petites rencontres cette saison. Et du haut de ses 32 ans, il est à un tournant de sa carrière.

Dans ce sens, le journal saoudien Asharq al-Awsat révèle qu’une première offre a été envoyée au joueur. Et elle provient du surprenant club de Al-Qadsiah, qui évolue en deuxième division saoudienne (3e du classement pour le moment). Une proposition XXL pour le convaincre de quitter la Premier League et rejoindre un club dans l’antichambre du football saoudien. Pour le moment, le joueur ne compte pas du tout quitter City avec qui il veut encore gagner des titres. Mais avec l’Arabie saoudite, rien n’est impossible…