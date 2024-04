BEPF : la FFF va laisser des entraîneurs sur le trottoir

Début avril, la FFF dévoilait le nom des onze heureux élus pour passer le Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), diplôme requis pour officier sur des bancs professionnels en France. Parmi eux : Emersé Faé, sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jacques Abardonado, passé furtivement sur le banc de l’OM après le départ de Marcelino en septembre, ou encore l’ancien international français Alou Diarra. Ne figurait en revanche pas le nom de Pierre Sage, autorisé à obtenir son diplôme par le biais d’une VAE (validation des acquis et de l’expérience, un parcours accéléré qui sera fera en juillet sur deux mois).

Si cette nouvelle loi de la FFF fait logiquement des heureux du côté de Lyon, son usage pourrait laisser d’autres entraîneurs sur le carreau dans les mois à venir. De fait, d’autres entraîneurs aux CV déjà bien remplis auraient pu bénéficier de ce passe-droit pour laisser de la place à d’autres techniciens moins expérimentés au concours d’entrée du BEPF. On pense notamment à Emerse Faé, champion d’Afrique à la tête de la Côte d’Ivoire, Jacques Abardonado, qui a notamment pu officier sur des rencontres de Ligue Europa avec l’OM, ou encore Amandine Miquel, entraîneure du Stade de Reims féminin, 5e de D1 Arkema cette saison. Des profils certainement légitimes à cette accession via la VAE, mais qui devront finalement se contenter de passer par la voie traditionnelle. Un choix qui interpelle de nombreux acteurs et observateurs, d’autant plus qu’il risque de causer un embouteillage au goût amer pour d’autres techniciens plus novices, à l’image de Jaroslav Plasil de Bordeaux, Brahim Hemdani, entraîneur de Marignane en National 1, ou encore de Frédéric Biancalani, coach à la FFF. Non-retenus pour le BEPF, ces derniers pourraient se retrouver au chômage dans les mois à venir…