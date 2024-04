PSG - Le Havre : les compositions sont là

Ce samedi, la 31e journée de Ligue 1 offre un duel entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. En cas de victoire, les Parisiens seront sacrés champions de France 2023/2024. A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Beraldo. Warren Zaïre-Emery et Vitinha sont alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Bradley Barcola soutiennent le buteur Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé débute sur le banc.

De leur côté, les Normands s’articulent dans un 5-2-3 avec Arthur Desmas dans les cages derrière Loïc Nego, Arouna Sangante, Yoann Salmier, Gautier Lloris et Christopher Opéri. Oussama Targhalline et Abdoulaye Touré constituent le milieu de terrain. En pointe, Emmanuel Sabbi prend place avec André Ayew et Josué Casimir pour le soutenir.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo - Zaïre Emery, Vitinha - Dembélé, Asensio, Barcola - Kolo Muani

Le Havre : Desmas - Nego, Sangante, Salmier, Lloris, Operi - Touré, Targhalline - Ayew, Sabbi, Casimir

