Frédéric Advice est prêt à reprendre du service !

Comme à l’accoutumée, le marché des entraineurs s’annonce mouvementé cet été. Si bon nombre d’entre eux ne sont pas assurés de garder leur poste actuel au sein de l’Hexagone, d’autres se tiennent prêts à reprendre du service, c’est le cas de Frédéric Advice. Ancien joueur, passé notamment par le centre de formation de Lille, le natif de Sarcelles a rapidement basculé vers une vie d’entraîneur en rejoignant les rangs de l’Olympique Marcquois. Au sein de la formation nordiste, Frédéric Advice s’est révélé être un fin tacticien en menant son club de la Régional 3 au National 3.

Après 11 ans de bons et loyaux services, le coach français a décidé de franchir un nouveau cap et d’opter pour un projet plus ambitieux en s’engageant en faveur du Paris 13 Atletico, fraîchement relégué en National 2 après un court passage à l’échelon supérieur. Malgré un début de saison séduisant avec les Gobelins, le principal intéressé a finalement mis un terme à sa collaboration avec les pensionnaires du stade Pelé à l’automne 2023, en accord avec sa direction. Au sortir de quelques immersions dans différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (Annecy, Brest, Lens, ou encore Laval) où il a pu affiner son apprentissage du métier aux côtés des professionnels, l’homme âgé de 41 ans, également réputé pour sa faculté à dénicher de jeunes talents, rêve d’un nouveau défi. Libre, Frédéric Advice aurait dernièrement attiré l’attention de plusieurs clubs pour la saison à venir. L’identité des équipes intéressées n’a toutefois pas encore été divulguée. Affaire à suivre.