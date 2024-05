Bayer Leverkusen - AS Roma: les compositions officielles

Le Bayer Leverkusen reçoit à domicile l’AS Roma ce jeudi soir pour la demi-finale retour de l’Europa League après sa victoire (2-0) la semaine dernière. À domicile, la Werkself s’organise en 3-4-3 avec Kovar aux cages. En défense, on retrouve Hincapie, Tah et Tapsoba. Frimpong, Palacios, Xhaka et Grimaldo sont au milieu de terrain. Et enfin, Hofmann, Adli et Hlozek animeront l’attaque du Bayer Leverkusen.

L’AS Roma s’articule, de son côté, en 4-3-3 avec Svilar aux cages. En défense, on retrouve Spinazzola, N’Dicka, Mancini et Angelino. Cristante, Paredes et Pellegrini sont au milieu de terrain. Et enfin, Azmoun, Lukaku et El Shaarawy sont placés en attaque.

Les compositions:

Bayer Leverkusen: Kovar - Hincapie, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Adli, Hlozek.

AS Roma: Svilar - Spinazzola, N’Dicka, Mancini, Angelino - Cristante, Paredes, Pellegrini - Azmoun, Lukaku, El Shaarawy