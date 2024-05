SPL : CR7 et Al-Nassr arrachent la victoire

Il y avait de la Saudi Pro League ce jeudi soir avec le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo qui affrontait Al-Akhdoud, en course pour son maintien dans l’élite du football saoudien. Et tout commençait bien pour les coéquipiers de la star portugaise avec deux buts dans les 15 premières minutes. C’est d’abord Marcelo Brozovic qui ouvrait le score avant que CR7, forcément, ne double la mise.

On s’attendait donc à une victoire tranquille d’Al-Nassr dans ce match. Et pourtant. Al-Akhdoud s’est réveillé dans le second acte et a su remonter son retard avec deux buts en 10 minutes. Résultat, les deux équipes pensaient se quitter sur un match nul 2-2. Mais dans le temps additionnel, Brozovic s’offrait un doublé pour donner la victoire au sien (3-2).