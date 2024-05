Atalanta - Marseille : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille joue sa place en finale de l’Europa League ce soir sur la pelouse de l’Atalanta. Une semaine après le match nul 1-1 de l’aller au Vélodrome, l’OM est dans l’obligation de réaliser une performance en Italie pour voir Dublin le 22 mai prochain. Le club phocéen peut rallier la finale de la C3 pour la 4e fois de son histoire, ce serait en revanche une grande première pour le club italien. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Jean-Louis Gasset opte pour un 3-5-2. Dans le but, on retrouve sans surprise Pau Lopez avec devant lui une défense centrale classique Mbemba-Gigot-Balerdi. Dans l’entrejeu, Veretout et Kondogbia sont associés, Harit en pointe haute de ce trio axial, Clauss et Merlin occupent les rôles de pistons sur les côtés. Enfin en attaque, Ndiaye et Aubameyang tenteront de faire trembler les filets adverses. Du côté local, Gasperini effectue deux changements par rapport à l’aller. Suspendu la semaine passée, Hien fait son retour en défense alors que Lookman est titularisé en attaque avec Scamacca.

Les compositions

Atalanta : Musso - De Roon ©, Hien, Djimsiti - Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere - Lookman, Scamacca

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot © Balerdi - Merlin, Veretout, Kondogbia, Harit - Ndiaye, Aubameyang

