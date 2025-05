Real Madrid : le plat préféré de Kylian Mbappé en Espagne

Pour sa première saison au Real Madrid, l’élément que tout le monde a scruté de l’autre côté des Pyrénées à propos du Français était sa capacité à s’acclimater à un nouveau pays, lui qui jouait loin de la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Et ce, sur le terrain comme dans sa vie quotidienne. Bien que la haute cuisine française soit reconnue dans le monde entier, la vérité est que la cuisine espagnole n’est pas en reste.

En Espagne, ce que Mbappé aime le plus, c’est le jambon. Il l’a confirmé il y a quelques jours lors d’une conversation avec Ibai Llanos, au cours de laquelle le streamer lui a présenté une « boîte mystère » personnalisée remplie d’articles que le Français pourrait aimer, notamment du jambon et du fromage. «J’adore cette combinaison. Depuis mon arrivée en Espagne, je cherche des endroits où manger du jambon», a révélé l’ancien attaquant du PSG et de l’AS Monaco. Si vous vous promenez près d’un bar à tapas dans les rues de Madrid, jetez un coup d’oeil si vous n’apercevez pas Mbappé en train de déguster un peu de Serrano…