Atalanta Bergame - OM : les compositions sont tombées !

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien milieu de terrain parisien est revenu sur le choc qui attend l’OM au Gewiss Stadium et l’intéressé n’était pas forcément confiant pour les Phocéens… «Pourquoi ce serait un exploit ? Par rapport à la force que dégage l’OM, cet effectif. Si on avait dit en début d’année que l’OM serait en finale d’Europa League, tout le monde aurait rigolé, et encore plus après 3-4 mois de compétition. C’est pour ça que je dis que s’ils se qualifient pour la finale d’Europa League, c’est un véritable exploit. L’autre chose, c’est les résultats à l’extérieur. Quand je vois la dynamique de l’OM sur les matchs à l’extérieur, les dernières victoires remontent à décembre, à Lorient et à l’arrache contre Thionville, puis Clermont. Depuis, c’est 4 défaites et 1 nul à l’extérieur. Avec tout ça, j’ai du mal à croire que l’OM peut le faire ce soir. Et s’ils le font, on les félicitera bien sûr. Je dirai bravo, chapeau, et ce sera un exploit».