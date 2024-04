Championship : un retour triomphal en Premier League, la très belle revanche de Leicester City

Héroïque en 2016, séduisant en 2020 et 2021, Leicester s’était établi comme une équipe de haut de tableau en Angleterre. S’affirmant parmi les meilleures formations de la Perfide Albion, les Foxes tombaient néanmoins de haut à l’issue de la saison 2022/2023. Connaissant notamment 22 défaites en 38 journées, l’équipe coachée par Dean Smith (qui avait remplacé Brendan Rodgers) avait cru au maintien jusqu’au bout, mais avait dû courber l’échine et repartir en Championship. Un sacré coup sur la tête d’une équipe qui n’était pas programmée pour se retrouver dans cette situation. «Je suis déçu, en fait dévasté d’avoir à écrire ce post. J’ai passé la semaine dernière à réfléchir à notre relégation et je ne sais vraiment pas quoi dire, si ce n’est que je suis vraiment désolé que nous n’ayons pas été à la hauteur cette saison, nous avons échoué, purement et simplement. La responsabilité doit et devrait être assumée par chacun d’entre nous. Il était de notre responsabilité de faire notre travail et nous ne l’avons manifestement pas fait. Il n’y a pas d’excuses ni de mots qui puissent rendre cette situation acceptable. L’heure est à la réflexion personnelle et à la prise de conscience de l’ampleur de la situation» évoquait alors un Jamie Vardy déçu..

Légende de Leicester et artisan majeur du titre en Premier League glané en 2016, l’attaquant anglais était d’ailleurs rapidement annoncé du côté de l’Arabie saoudite. Finalement, c’est le choix du cœur que va réaliser le buteur aux 188 buts et 66 offrandes en 462 matches avec Leicester. Resté une saison supplémentaire, il a décidé de rester pour aider les Foxes à remonter. Il a été suivi dans ce choix par d’autres cadres des dernières saisons comme James Justin, Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Hamza Choudhury, Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Albrighton, Dennis Praet, Patson Daka et Kelechi Iheanacho. Une jolie base pour Leicester pour espérer réaliser de grandes choses en Championship et viser une remontée immédiate. Pour autant, Leicester a dû laisser partir certains cadres. Outre les fins de contrat de Youri Tielemans (Aston Villa), Nampalys Mendy (Lens), Çağlar Söyüncü (Atlético de Madrid), Daniel Amartey (Besiktas), Ayoze Pérezez (Real Betis) et Jonny Evans (Manchester United), le club a vendu pour 100 millions d’euros avec trois joueurs. James Maddison a débarqué à Tottenham, Harvey Barnes a rejoint Newcastle quand Timothy Castagne a posé ses valises à Fulham. Quelques pertes logiques pour Leicester, mais un exode évité et quelques renforts qui sont arrivés par la suite.

Un an après, Leicester est déjà de retour en Premier League

Une révolution qui a vite pris

Alors adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Enzo Maresca a été convaincu par le projet proposé alors par la formation anglaise. Celui qui avait été adjoint de Vincenzo Montella à Séville et Manuel Pellegrini à West Ham avait ainsi la possibilité d’avoir une deuxième chance après un passage compliqué à Parme entre mai et novembre 2021. «Je suis très excité par rapport au club que je rejoins et parce que nous avons une grande saison devant nous. Au début, l’objectif est de jouer de la meilleure façon possible. À partir de là, on peut construire, jour après jour, notre idée et notre philosophie, et le plus important c’est d’essayer de gagner des matchs. Tout d’abord, nous allons nous donner à 100 %, absolument, car le club le mérite. C’est notre travail, notre devoir de le faire. Ensuite, comme je l’ai dit, jour après jour, étape par étape, nous allons absolument nous améliorer», lançait-il à son arrivée. Voulant apporter du jeu à Leicester, il avait la mission de faire oublier une fin de cycle mal gérée sous Brendan Rodgers et de longs mois ternes où le football des Foxes était devenu rudimentaire.

Classement général League Championship # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leicester 94 44 47 30 4 10 86 39 2 Leeds 90 45 39 27 9 9 80 41 3 Ipswich 89 43 32 26 11 6 85 53 4 Southampton 84 45 23 25 9 11 85 62 5 Norwich 73 45 16 21 10 14 79 63 Voir le classement complet

Disposant alors de certains joueurs de qualité, il a fait quelques ajouts, notamment sur les ailes avec Stephy Mavididi qui a débarqué de Montpellier ou Issahaku Fatawu, qui était prêté avec option d’achat du Sporting Portugal. En défense, Conor Coady est venu apporter son expérience tout comme Harry Winks dans l’entrejeu. Enfin, après une saison où Danny Ward et Daniel Iversen ont échoué à remplacer Kasper Schmeichel dans les cages, c’est Mads Hermansen qui est venu de Brondby. À cela s’ajoutent aussi les prêts de Cesare Casadei (Chelsea) et Callum Doyle (Manchester City). Doté d’une équipe redoutable pour le Championship, Enzo Maresca a vite trouvé la formule avec son 4-3-3. Débutant la saison sur un bon rythme, Leicester a rapidement eu son rythme de croisière et a su prendre la tête du championnat dès la 8e journée sans jamais la lâcher. Pourtant tout n’a pas été facile pour Leicester. Si le club a commencé par 13 victoires lors des 14 premières journées, il y a eu quelques soubresauts à l’image d’une série de 3 défaites d’affilée fin février. De plus, la concurrence a été rude avec Leeds United, Ipswich Town et Southampton qui se seront tirés la bourre jusqu’à la fin de la saison.

Une montée et déjà des galères pour les Foxes …

Disposant à moment d’une avance avoisinant les 10 points, Leicester n’en compte que 4 sur Leeds United (qui a un match de plus) et 5 sur Ipswich Town (qui a un match en retard) alors qu’il ne reste que deux journées aux Foxes. Assuré de finir au moins deuxième, Leicester peut devenir champion ce lundi contre Preston North End si Ipswich Town ne gagne pas ce samedi contre Hull City. Une montée qui s’est achevée dans la douleur, mais qui a vraiment commencé à sentir bon mardi dernier lors d’un écrasant succès 5-0 contre Southampton. «Le vendredi soir, j’ai l’habitude de regarder la séance de mon fils chez les moins de 11 ans. Ensuite, nous mangeons une pizza. Nous ferons la même chose ce soir, avec mes enfants ensemble. Bien sûr, je vérifierai l’autre résultat. Nous n’avons pas besoin d’attendre leur résultat, car nous savons que nous n’avons besoin que d’une seule victoire», lâchait alors Enzo Maresca alors que Leicester n’était qu’à une défaite de Leeds United de la promotion. Finalement, c’est devenu réalité quand Leeds United a totalement coulé contre Queen Park Rangers (4-0).

La suite après cette publicité

De retour dans l’élite, Leicester pourra se satisfaire de la saison XXL de son trio d’attaque puisque Stephy Mavididi (12 buts et 6 offrandes) et Issahaku Fatawu (6 buts et 12 offrandes) ont fait des ravages aux côtés de Jamie Vardy (16 buts et 2 passes décisives). Mais la vraie star de Leicester cette saison c’est Kiernan Dewsbury-Hall. Prenant plus d’importance au départ de James Maddison, le milieu de 25 ans a roulé sur le championnat (12 réalisations et 14 passes décisives). «Il est calme, fantastique avec le ballon, il sait quand attaquer et quoi donner à l’équipe. Il est tellement dangereux près de la surface et a la qualité pour marquer ou donner des caviars de n’importe où. Il est probablement celui qui s’est le plus amélioré pour nous et il est dans la position parfaite», notait d’ailleurs à son sujet Enzo Maresca. Le fait qu’il reste à Leicester ou non sera important pour la saison prochaine puisque Fulham et Liverpool sont à l’affût. Justement, le prochain exercice sera particulièrement compliqué pour Leicester.

Comme tout promu, l’objectif sera avant tout de rester dans l’élite anglaise, surtout que les Foxes risquent gros. Épinglé pour avoir violé les règles de la Premier League, Leicester pourrait être sanctionné la saison prochaine. À l’image d’Everton et Nottingham Forest lors de l’exercice actuel, un retrait de points n’est pas exclu. Pour rester dans les clous, Leicester pourrait peut-être s’en sortir en cas de ventes rapides. Outre Kiernan Dewsbury-Hall, Wout Faes, Patson Daka, James Justin, Ben Nelson, Harry Souttar, Vitor Kristiansen, Boubakary Soumaré et Daniel Iversen pourraient être poussés sur le départ. Sous embargo sur le recrutement pour le moment, Leicester aura beaucoup de travail dès les prochaines semaines pour préparer un exercice 2024/2025 de tous les dangers. Une bonne nouvelle en plus de la promotion est cependant arrivée : les travaux d’agrandissement du King Power Stadium ont été validés. Fauché en plein vol alors que le club était en train de s’affirmer au sommet de la Premier League, Leicester aura encore du travail pour retrouver ce niveau, mais l’essentiel est déjà là avec ce retour dans l’élite.