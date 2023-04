Du titre en 2016 aux portes de la relégation, la terrible descente aux enfers de Leicester !

La suite après cette publicité

Plus grande surprise football des dernières années, Leicester avait remporté de manière inattendue la Premier League en 2016. Auteur d’un excellent travail, les Foxes ont ensuite converti cela en s’installant en première partie de tableau. Neuvième en 2018 et 2019 grâce au travail de Claude Puel, Leicester a ensuite continué sa progression sous les ordres de Brendan Rodgers, cela a débouché sur des cinquièmes places en 2020 et 2021 ainsi que deux trophées avec la FA Cup et le Community Shield en 2021. Régulièrement en Europe et aux avant-postes en Premier League, le club des Midlands de l’Est s’est forgé une belle réputation et on s’attendait à voir Leicester continuait à s’imposer sur le devant de la scène nationale. Pourtant, l’an dernier, cela s’était compliqué avec de nombreux cadres qui ont été longuement blessés (Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Jonny Evans ou encore Wesley Fofana). Pour autant, une belle dernière ligne droite permettait à Leicester d’aller arracher une huitième place sur le fil alors que l’exercice avait été assez difficile. C’est tout naturellement qu’on attendait une réaction cette saison.

Des mauvais choix

Alors que Youri Tielemans, James Maddison ou encore Harvey Barnes étaient évoqués pour un départ, finalement aucun des trois éléments n’a quitté les Foxes. En revanche, en toute fin de mercato, le vétéran Kasper Schmeichel a quitté le club qu’il a représenté fièrement depuis 2011 pour aller à Nice quand Chelsea allait débourser plus de 80 millions d’euros pour aller chercher Wesley Fofana. Deux départs pas forcément bien remplacés puisque dans les buts Alex Smithies est arrivé en tant que numéro trois laissant Daniel Iversen passer numéro deux et Danny Ward passer au rang de numéro un. Dans les dernières heures de mercato, Leicester a aussi arraché Wout Faes à Reims moyennant 17 millions d’euros. Mis à part ça, Leicester ne s’est pas renforcé davantage et si les noms dans l’effectif sont plutôt alléchants, c’est surtout de l’apparence. Ricardo Pereira (8 matches disputés), James Justin (14 matches disputés) et Jonny Evans (10 matches disputés) continuent d’enchaîner les pépins physiques là où Wilfred Ndidi décline dans ses performances après environ 2 années difficiles sur le plan de sa condition physique.

Outre cela, certains cadres sont loin d’atteindre leur plénitude. Youri Tielemans a du mal à digérer son départ avorté, mais essaye de porter son équipe dans l’entrejeu (3 buts en 23 matches). Devant, Jamie Vardy semble arriver au bout de ce qu’il est capable de faire avec seulement 1 but et 4 offrandes en 29 matches de Premier League. Pour autant, Kelechi Iheanacho (3 buts et 4 offrandes en 23 matches) et Patson Daka (4 buts et 3 offrandes en 23 matches) n’arrivent pas à vraiment faire mieux. Le problème n’est pas spécialement offensif (40 buts inscrits et 10e attaque de Premier League). Défensivement, Leicester est en souffrance avec 52 buts concédés (18e défense de Premier League). Ancien patron de la défense, Çağlar Söyüncü est en perdition désormais et n’a disputé que 79 minutes (2 matches) en Premier League. Daniel Amartey dépanne parfois sans être impressionnant quand Jannik Vestergaard est une déception constante. Mais dans les buts, Danny Ward est bien loin de répondre à la perte de Kasper Schmeichel. Un secteur défaillant qui a été renforcé par Harry Souttar (Stoke City) et Viktor Kristiansen (Copenhague) cet hiver, mais aucune progression notable n’est à relever.

De faibles espoirs

Battu par Bounemouth ce samedi (1-0) qui est également un adversaire dans la lutte pour le maintien, Leicester n’a pas arrangé son cas et se retrouve 19e avec 2 points de retard sur Everton (17e) le premier non relégable. Les Foxes restent d’ailleurs sur 7 défaites et 1 nul en 8 matches. Leur dernier succès remonte au 11 février face à Tottenham (4-1). Des résultats préoccupants qui ont conduit au licenciement de Brendan Rodgers. Le technicien nord-irlandais a permis à Leicester de s’élever, mais sera peut-être l’un des responsables de sa chute. Ce dernier ne pouvait pas cacher sa déception : «je suis évidemment déçu de partir si près de la fin de la saison et j’étais convaincu que nous aurions obtenu les résultats nécessaires pour préserver notre statut en Premier League. Je souhaite à tout le monde au club beaucoup de chance, car ils cherchent à continuer à atteindre cet objectif.» L’intérim est assuré par Mike Stowell et le favori pour prendre sa suite n’est autre que Jesse Marsch l’ancien coach de Leeds United.. Pour autant, la situation du club continue d’interroger et Alan Shearer l’ancienne gloire anglaise a estimé que le manque de soutien financier n’a pas aidé : «en regardant leurs attitudes et leurs performances, vous avez le sentiment qu’il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait dans le vestiaire […] il n’a certainement pas été aidé et il ne fait aucun doute qu’il sera de retour et qu’il obtiendra un très bon travail, bientôt.»

Quoi qu’il en soit, il va falloir évacuer l’ère Brendan Rodgers et repartir sur de bons rails en cette fin de saison. Le calendrier n’est pas aisé avec des déplacements à Manchester City, Leeds United, Fulham et Newcastle ainsi que les réceptions de Wolverhampton, Everton, Liverpool et West Ham. Des rencontres déterminantes pour l’avenir des Foxes en Premier League. Rares satisfactions, Harvey Barnes (10 buts et 1 offrande en 28 matches) et surtout James Maddison (9 buts et 6 offrandes en 23 matches) seront attendus au tournant sur ces derniers matches et le maintien dépendra en grande partie de leurs performances. Quoi qu’il en soit, l’avenir s’annonce compliqué même en cas de maintien. Cet été, Leicester va perdre les vétérans Ryan Bertrand et Johnny Evans qui sont en fin de contrat au même titre que Nampalys Mendy, Daniel Amartey, Youri Tielemans et Caglar Söyüncü. La continuité avec le Brésilien Tetê sera aussi une question dont la réponse semble encore difficile à prononcer. Si on rajoute Harvey Barnes et James Maddison comme possibles partants, cela laisse présager de prochaines semaines assez compliquées pour Leicester puisque la crise pourrait se transformer en cauchemar…