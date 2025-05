Les supporters de Valladolid veulent faire de Ronaldo une persona non grata

La rupture entre Ronaldo Nazário et les supporters de Valladolid semble consommée. Après la relégation du club en deuxième division et dans un climat de grande incertitude autour d’une possible vente, la Fédération des Peñas a publié ce mercredi un communiqué cinglant annonçant qu’elle allait proposer au Conseil municipal de déclarer l’ancien attaquant brésilien « persona non grata » dans la ville.

La suite après cette publicité

Les fans reprochent à Ronaldo sa gestion du club, notamment l’absence de clarté autour du projet sportif et de la vente potentielle à un groupe d’investisseurs américains, qui ont jusqu’au 15 mai pour se positionner : « sa gestion sportive a été désastreuse pour notre club, avec des ventes continues de joueurs et une planification catastrophique de l’effectif. Mais sa gestion sociale l’a été tout autant : il n’a cessé de qualifier les supporters de radicaux, n’a pas mis les pieds au stade José Zorrilla de toute la saison, et a manifesté un désintérêt total pour les matchs de son équipe. Il a traîné dans la boue le nom de notre club, de ses supporters et, par conséquent, celui de notre ville sur tous les terrains d’Espagne. De la même manière, nous demandons expressément qu’aucun accord ne soit conclu avec le club concernant l’octroi de terrains appartenant à la municipalité tant que M. Nazário restera président et actionnaire majoritaire du club. » Le message est passé.