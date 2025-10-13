Yacine Brahimi cartonne encore au Qatar

Yacine Brahimi poursuit sur sa belle lancée au Qatar. L’international algérien, parti du Portugal il y a six ans, s’épanouit pleinement sous les couleurs d’Al-Gharafa, qu’il a rejoint en 2022 après un passage à Al-Rayyan. Auteur de deux buts et deux passes décisives en septembre, il totalise désormais trois réalisations et trois offrandes en six journées, toutes disputées en tant que capitaine sur le flanc gauche.

Ses performances lui valent logiquement d’être élu meilleur joueur du mois en Qatar Stars League. Brahimi figure également dans l’équipe-type de septembre, en compagnie notamment de Marco Verratti et Krzysztof Piątek. Avec Al-Gharafa, il occupe actuellement la troisième place du classement, à seulement un point des leaders Al-Shamal et Qatar SC.