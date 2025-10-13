Menu Rechercher
Commenter
Officiel QSL

Yacine Brahimi cartonne encore au Qatar

Par Valentin Feuillette
1 min.
Yacine Brahimi avec les Fennecs @Maxppp

Yacine Brahimi poursuit sur sa belle lancée au Qatar. L’international algérien, parti du Portugal il y a six ans, s’épanouit pleinement sous les couleurs d’Al-Gharafa, qu’il a rejoint en 2022 après un passage à Al-Rayyan. Auteur de deux buts et deux passes décisives en septembre, il totalise désormais trois réalisations et trois offrandes en six journées, toutes disputées en tant que capitaine sur le flanc gauche.

La suite après cette publicité
Qatar Stars League
Al Gharafa's Maestro 🌟

Yacine Brahimi claims the Player of the Month award for September 2025 🥇

#QSLBest | #DohaBankStarsLeague
Voir sur X

Ses performances lui valent logiquement d’être élu meilleur joueur du mois en Qatar Stars League. Brahimi figure également dans l’équipe-type de septembre, en compagnie notamment de Marco Verratti et Krzysztof Piątek. Avec Al-Gharafa, il occupe actuellement la troisième place du classement, à seulement un point des leaders Al-Shamal et Qatar SC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

QSL
Gharafa
Yacine Brahimi

En savoir plus sur

QSL Qatar Stars League
Gharafa Logo Al Gharafa
Yacine Brahimi Yacine Brahimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier