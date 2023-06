Leicester : Jamie Vardy abattu après la descente des Foxes

Il aura tout connu avec Leicester. Après les joies d’une montée, d’un maintien obtenu, d’un titre de champion mais aussi des joutes de Ligue des Champions, Jamie Vardy a également goûté à la désillusion d’une descente cette saison. Une expérience qu’il n’a visiblement toujours pas digéré une semaine plus tard comme son message plein d’amertume publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux le laisse deviner : «Je suis déçu, en fait dévasté d’avoir à écrire ce post. J’ai passé la semaine dernière à réfléchir à notre relégation et je ne sais vraiment pas quoi dire, si ce n’est que je suis vraiment désolé que nous n’ayons pas été à la hauteur cette saison, nous avons échoué, purement et simplement.»

Après s’être excusé auprès des supporters, le buteur anglais aux 26 sélections (7 buts) avec les Three Lions a laissé planer le doute autour de son avenir : «La responsabilité doit et devrait être assumée par chacun d’entre nous. Il était de notre responsabilité de faire notre travail et nous ne l’avons manifestement pas fait. Il n’y a pas d’excuses ni de mots qui puissent rendre cette situation acceptable. L’heure est à la réflexion personnelle et à la prise de conscience de l’ampleur de la situation.» Retraite, départ ? Nul ne sait désormais de quoi est fait le futur de Jamie Vardy.

