Jorge Mendes a rencontré le PSG pour Lamine Yamal

Après Neymar et son transfert à 222 millions d’euros en 2017, le PSG voudrait remettre le couvert et faire ses emplettes à Barcelone. Ces dernières semaines, il se murmurait en Espagne que Paris avait identifié Lamine Yamal comme l’une de ses priorités, et que le club de la capitale était même prêt à dépenser 200 millions d’euros pour le prodige espagnol.

La suite après cette publicité

Mais à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo, ça n’ira pas plus loin. Le quotidien catalan révèle ce samedi que Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal, était à Paris cette semaine. Le Portugais a ainsi informé le PSG des intentions du Barça, résolument pas enclin à céder son joueur. Ce qui devrait inciter le PSG à revoir ses plans, et possiblement de se tourner vers Bernardo Silva.