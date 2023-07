Le PSG accélère de nouveau sur la piste Kolo Muani, Gonçalo Ramos toujours dans le viseur

La suite après cette publicité

Harry Kane ? En route vers le Bayern Munich. Rasmus Hojlund ? En partance pour Manchester United. Victor Osimhen ? Tout proche de prolonger avec Naples. Voilà donc déjà 3 cibles offensives qui échappent au Paris Saint-Germain, en quête d’un buteur. Luis Campos a multiplié les pistes mais a semblé avoir un train de retard sur les joueurs précédemment cités. Mais deux dossiers sont encore ouverts.

Le premier concerne Randal Kolo Muani. Selon nos informations, l’attaquant de l’Eintracht Francfort est la priorité du PSG, qui souhaite tenir la ligne de conduite édictée récemment. A savoir privilégier le vivier francilien, et plus globalement les joueurs français. Le recrutement imminent d’Ousmane Dembélé va dans ce sens. Cette volonté, souhaitée au plus haut lieu de l’état-major du club de la capitale, trouve ainsi son prolongement dans les discussions pour le transfert de Kolo Muani.

Avec l’ancien attaquant du FC Nantes, et indépendamment du dossier Mbappé, c’est quasiment l’attaque de l’équipe de France durant la dernière Coupe du Monde qui serait reconstituée. L’Eintracht Francfort se prépare à perdre son élément offensif depuis le début du mercato, et un accord pourrait être trouvé aux alentours de 70 M€ + des bonus.

Kolo Muani, âgé de 24 ans, n’est toutefois pas le seul attaquant encore surveillé par le PSG. Luis Campos continue en parallèle de creuser la piste Gonçalo Ramos, l’international portugais de Benfica. Lui coûte un peu plus cher, puisque son tarif est estimé à 80 M€ hors bonus.