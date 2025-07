Cameroun : Marc Brys sort du silence sur sa fausse démission

C’est une situation inédite et complètement lunaire qui s’est déroulée au Cameroun ce mercredi. La FECAFOOT a annoncé dans un communiqué que le sélectionneur Marc Brys avait décidé de démissionner de son poste publiant même la lettre envoyée par le coach belge de 63 ans. Sauf que quelques heures plus tard, Marc Brys a réagi via un communiqué pour annoncer qu’il n’avait absolument pas démissionné accusant en somme la FECAFOOT d’avoir inventé de toute pièce cette lettre.

Le sélectionneur camerounais, en guerre avec sa fédération depuis sa nomination, a aussi pris la parole dans une vidéo envoyée aux médias. «J’ai été étonné des choses publiées. Je n’ai pas démissionné. Je ne vois pas pourquoi je le ferai. Ce n’est pas nécessaire. Je vis en Grèce donc je n’aurais pas pu signer cette lettre. Encore une fois, je suis toujours l’entraîneur du Cameroun. On est occupé avec l’avenir. On est concentré sur les qualifications pour le Mondial. On veut les préparer, leur donner de bonnes conditions. On est qualifié pour la CAN, on a beaucoup de travail à faire. J’espère que les supporters vont nous soutenir pour ses deux événements. Merci de vous concentrer sur le football camerounais. On fera notre meilleur. »