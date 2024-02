Bundesliga : 6 buts mais pas de vainqueur entre Fribourg et Francfort

Du spectacle, il y en a eu cet après-midi du côté de Fribourg. Confrontés à l’Eintracht Francfort dans le cadre de la 22e journée de Bundesliga, les joueurs de Christian Streich se sont démenés pour décrocher un match nul, et ce, au terme d’un match spectaculaire et longtemps incertain (3-3). L’Egyptien Omar Marmoush avait débloqué la situation pour Francfort (0-1, 27e), avant que Ritsu Doan ne riposte trois minutes plus tard (1-1, 30e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Francfort 33 22 6 8 9 5 34 28 8 Fribourg 29 22 -11 8 5 9 29 40

Dans la foulée, les deux formations nous offraient un copier coller de cette situation, d’abord avec la réalisation de l’entrant Ansgar Knauff (1-2, 35e), préféré à Hugo Ekitike au moment de remplacer le blessé Kaladzic un peu plus tôt, puis la réponse de Grifo juste avant la pause (2-2, 45+5e). En seconde période, Knauff s’offrait un doublé (2-3, 72e), mais l’Autrichien Michael Gregoritsh permettait finalement à Fribourg de recoller au score en fin de match, et ce, pour la troisième fois de la partie (3-3, 90e). Avec ce point du match nul et à quatre jours de recevoir Lens en C3, Fribourg campe à la 8e place du classement de Bundesliga. Francfort à la 6e.