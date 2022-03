Espagne : les deux candidats pour remplacer Luis Enrique

En décembre prochain, Luis Enrique sera libre de tout contrat. Le sélectionneur espagnol n'a pas encore prolongé, et personne ne sait vraiment de quoi sera fait son avenir une fois le Mondial terminé. D'autant plus que ces derniers temps, on évoque notamment un intérêt de Manchester United pour ses services.

La suite après cette publicité

Et selon Marca, la Fédération Espagnole a déjà deux remplaçants potentiels en cas de départ. Il s'agit d'Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, et dont le nom avait déjà été lié à la Roja par le passé, ainsi que de Marcelino, le coach de l'Athletic, qui a notamment remporté la Supercoupe d'Espagne 2021 avec l'écurie basque.