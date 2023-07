Dusan Tadic quitte l’Ajax Amsterdam

L’Ajax Amsterdam perd un de ses grands noms de son histoire récente. En effet, le club de la capitale néerlandaise a officialisé ce vendredi soir le départ de son attaquant serbe Dusan Tadic, sous contrat jusqu’en juin 2024 «mais il prend fin immédiatement», peut-on lire dans le communiqué ajacide. L’international des Aigles (98 sélections, 21 buts) quitte les Lanciers après avoir défendu leur maillot à 241 reprises, pour 105 réalisations inscrites et 112 passes décisives délivrées, remportant ainsi 3 Championnats des Pays-Bas, deux coupes nationales et participant notamment à l’épopée européenne lors de la Ligue des champions 2018-2019.

«La décision de quitter le club a été très difficile à prendre. Cependant, je crois que c’est le bon moment. Je pense qu’il est bon, non seulement pour moi, mais aussi pour le club, de prendre un nouveau départ. Le temps que j’ai passé à l’Ajax et les succès que nous avons remportés me procurent un sentiment indescriptible que je n’ai jamais connu dans ma carrière. Je voudrais remercier tous les supporters pour les merveilleux moments que j’ai passés ici. Si cela ne tient qu’à moi, ce n’est pas un dernier adieu. Je serai toujours un joueur de l’Ajax et j’espère revenir bientôt à Amsterdam, dans un rôle différent en tant qu’entraîneur», a déclaré le joueur de 34 ans sur le site officiel de l’Ajax.

