Lille : la réaction heureuse d’Olivier Letang au tirage au sort de la C1

Ce jeudi, les supporters des clubs qualifiés en Ligue des champions étaient branchés devant leur télévision et leur téléphone pour suivre le tirage au sort de la Ligue des Champions, nouvelle formule. Et les supporters français ne seront pas déçus puisqu’ils ont tiré du lourd. C’est notamment le cas de Lille qui affrontera Liverpool, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, la Juventus, Feyenoord, le Sporting CP, Sturm Graz et Bologne.

Après la rencontre, le président lillois Olivier Letang a savouré ce tirage même s’il a conscience de la difficulté. «Déjà on est très fier de participer à ce tirage au sort, ça a été un long chemin pour nous. J’étais dubitatif avant ça, mais on a le droit à des affiches incroyables. Le Real Madrid et la Juventus vont venir, on va aller à Anfield. Tirage au sort très difficile, mais il ne pouvait pas en être autrement. »