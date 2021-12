Séville FC : Youssef En-Nesyri dans le viseur d'Arsenal

À quelques jours du mercato hivernal, Arsenal devrait connaître quelques changements en attaque : en effet, le buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est mis à l'écart par Mikel Arteta pour des raisons disciplinaires et serait forcé à trouver un nouveau club. Le board londonien pourrait également négocier une porte de sortie pour Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah et Folarin Balogun, ce qui implique forcément la signature d'un nouveau numéro 0 en janvier prochain.

Les Gunners apprécieraient les profils de l'Anglais d'Everton Dominic Calver-Lewin et du Serbe de la Fiorentina Dusan Vlahovic, mais les demandes seraient trop importantes. D'après les informations d'ESPN, le club aurait trouvé une alternative plus intéressante sur le plan financier : Youssef En-Nesyri. Si l'attaquant marocain n'a marqué que 3 buts cette saison après des pépins physiques, le buteur du Séville FC avait déjà inscrit 24 réalisations l'an passé et confirmer ses bonnes prestations après la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il disputera avec les Lions de l'Atlas dans moins de 3 semaines.