CAN 2021 : la liste du Maroc sans Hakim Ziyech

Menacée, la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prévue du 9 janvier au 22 février 2022, devrait finalement avoir lieu. Les sélections commencent à dévoiler leur liste et après le Cameroun ou bien le Ghana, le Maroc vient de révéler les joueurs convoqués par Vahid Halilhodzic.

On y retrouve plusieurs joueurs bien connus dans le championnat de France, notamment Sofiane Boufal (Angers), Achraf Hakimi (PSG) ou encore Nayef Aguerd (Rennes). À noter que le jeune attaquant du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli, fait également partie de cette liste, à l'inverse de Hakim Ziyech (Chelsea), pas convoqué. Premier rendez-vous pour le Maroc dans cette compétition face au Ghana le 10 janvier à 17h.

🔥 Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 #Cameroon pic.twitter.com/l64H0DpcAm