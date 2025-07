CAN (f) : la CAF ouvre une enquête à l’encontre de l’Algérie

La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié un communiqué officiel sur son site afin d’anoncer que la CAF ouvre une enquête concernant la sélection féminine d’Algérie. «La CAF a lancé la procédure d’une enquête à l’encontre de la sélection nationale féminine d’Algérie pour des faits présumés de "violation des Statuts et Règlements" de la CAF, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies qui se déroule actuellement au Maroc.» La CAF a aussi déclaré qu’elle «ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire tant que la procédure n’aura pas été menée à son terme.»

Cela fait suite notamment aux polémiques autour de la censure du Maroc par l’Algérie. La FAF avait utilisé un logo non officiel de la compétition masquant la mention "Morocco" sur ses visuels publiés sur les réseaux sociaux alors que la télévision algérienne avait également masqué le sponsor "Royal Air Maroc" sur les panneaux en conférence de presse. Récemment, des images avaient aussi circulé où l’on pouvait voir du scotch noir sur les bancs masquant le logo de la fédération marocaine. Côté terrain, jusqu’ici, la sélection algérienne féminine s’en sort assez bien : victoire 1-0 contre le Botswana lors de la première journée et match nul (0-0) face à la Tunisie. Pour le moment, le Maroc (groupe A), le Nigéria (groupe B celui de l’Algérie) et l’Afrique du Sud (groupe C) sont les leaders respectifs de leurs groupes. L’Algérie affrontera le Nigeria ce dimanche 13 juillet à Casablanca.