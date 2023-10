Aitana Bonmati remporte le Ballon d’Or féminin 2023

La traditionnelle cérémonie du Ballon d’Or a lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Et outre la mythique distinction récompensant le meilleur joueur du monde, un Ballon d’Or féminin est également attribué depuis 2018 et cette année, c’est la milieu de terrain de Barcelone et de la Roja, Aitana Bonmati, qui a empoché le précieux Graal.

La suite après cette publicité

En effet, la joueuse de 25 ans a devancé plusieurs concurrentes de taille, après une saison flamboyante marquée par ce sacre mondial avec l’Espagne lors de la Coupe du Monde Féminine, organisée en août dernier en Australie, au cours de laquelle Aitana Bonmati a inscrit trois buts. Elle a aussi été nommée joueuse UEFA de l’année, avec cinq réalisations et cinq passes décisives en Ligue des Champions.