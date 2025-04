PSG : la déclaration d’amour de Luis Enrique à Vitinha

Vitinha a-t-il baissé d’un ton dernièrement ? Oui si l’on se rappelle ses récentes performances, notamment lors du match retour contre Aston Villa. Mais n’allez surtout pas poser la question à Luis Enrique, qui est un amoureux transi de son milieu portugais. En conférence de presse, il a été invité à donner son avis sur un coup de mou du joueur

La suite après cette publicité

« Non, Vitinha est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, sans aucun doute. Je ne vois pas 2 joueurs meilleurs que lui au milieu dans aucune équipe. Je peux me tromper mais je me trompe assez peu souvent », a-t-il lancé sans ciller.