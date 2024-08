Vinicius Jr joue la montre pour son avenir, la Juventus s’offre deux recrues pour 50M€

Vinicius prendra une décision à la fin de la saison

ESPN a fait une révélation sur l’avenir du Brésilien. Vous le savez, Vini a été approché par l’Arabie saoudite, qui veut faire de lui son ambassadeur du football pour le pays avant la Coupe du monde 2034. Si Madrid est catégorique et ne veut pas le laisser partir, le joueur lui, n’est pas insensible à cette proposition. Si l’argument de gagner le Ballon d’or a certainement motivé son choix de rester en Espagne, à voir donc l’an prochain si cela sera encore suffisant. Preuve encore que le Brésilien n’est pas certain de rester à Madrid, le refus de son clan de discuter prolongation de contrat. Toujours d’après ESPN, Vinicius attendra la fin de cette saison pour prendre une décision sur son avenir. Pour rappel, des représentants du Fonds d’investissement public saoudien ont contacté Vinícius et Madrid pour un accord. Ils ont proposé un salaire annuel pouvant atteindre 350M€, faisant de lui le sportif le mieux payé au monde.

La Juve accélère

La Vielle dame a enregistré deux nouvelles recrues dans le money time du mercato comme le placarde le Corriere dello Sport sur sa une. La Juve aurait fait une offre de prêt avec obligation d’achat acceptée par la Fiorentina pour Nico Gonzalez. La Juve paye immédiatement 8M€ puis 25 en février et 5 de bonus. L’Argentin va signer un contrat jusqu’en 2029 pour 4M€ par saison. L’autre recrue s’appelle Francisco Conceiçao. Il est question ici d’un prêt. Les différentes parties discutent encore sur l’intégration, ou non, d’une option d’achat. Le club turinois aurait fait une offre de prêt payant entre 7 et 8M€ assorti d’une OA. Une proposition refusée par le FC Porto qui désire une obligation d’achat dans le transfert. Malgré tout, un accord serait tout proche d’être trouvé.

Du rêve au cauchemar pour Zirkzee

Le Daily Star symbolise la douleur de Manchester United avec un jeu de mots sur Joshua Zirkzee sur sa une. Le buteur a vécu une journée assez improbable hier. Héros du premier match, il est celui qui a fait plonger Manchester. Alors que le score était de 1-1, le Néerlandais a touché le ballon avant qu’il ne rentre dans le but vide sur une frappe de Garnacho, et un hors-jeu a donc été sifflé, refusant ainsi le but. Derrière, Manchester a craqué à la 95e après le but de Joao Pedro, s’inclinant 2-1. Un dénouement terrible pour Zirkzee, lui qui avait connu des débuts rêvés le week-end dernier.