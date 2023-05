Barça : Pedri recale un enfant pour un autographe

La suite après cette publicité

C’est une vidéo qui fait polémique ce vendredi après-midi en Espagne et plus précisément du côté du FC Barcelone. On y voit Pedri dans sa voiture alors que des fans sont à sa fenêtre pour demander des autographes et quelques photos pour des enfants. Mais le jeune milieu de terrain de 20 ans n’était visiblement pas très chaud.

Malgré la demande d’une mère de famille de bien vouloir accorder une petite photo à son fils, Pedri n’a pas souhaité ouvrir sa fenêtre et a rapidement démarré sa voiture pour s’en aller. Un comportement qui n’est pas passé inaperçu en Espagne et qui commence déjà à faire parler sur les réseaux sociaux. De quoi écorner l’image du milieu espagnol, pourtant très apprécié des supporters.

