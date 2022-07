PSG - Kawasaki Frontale : les compositions sont là

La tournée japonaise du Paris Saint-Germain débute ce mercredi avec un duel face à Kawasaki Frontale. Les Franciliens optent pour un 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Devant lui, Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe forment la défense tandis qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les rôles de pistons. Vitinha et Idrissa Gueye forment le double pivot derrière Lionel Messi alors que Neymar et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

De son côté, Kawasaki Frontale s'organise en 4-2-3-1 avec Sung-ryong Jung dans les cages derrière Asahi Sasaki, Jesiel, Shintaro Kurumaya et Kyohei Noborizato. Kento Tsukagawa évolue en sentinelle auprès de Chanathip Songkrasin avec de Daiya Tono un cran plus haut. Seul en pointe, Leandro Damião est accompagné en attaque par Akihiro Ienaga et Marcinho.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Gueye, Mendes - Messi - Neymar, Mbappé

Kawasaki Frontale : Ryong - Asahi, Jesiel, Shintaro, Kyohei - Kento, Chanathip - Akihiro, Daiya, Marcinho - Damião