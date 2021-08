Nice - Bordeaux : les compositions sont là

Duel entre une équipe de Nice invaincue (en attendant la décision de la LFP pour le match contre l'OM) et une équipe de Bordeaux qui cherche un premier succès, ce match de la 4e journée de Ligue 1 s'annonce croustillant. A domicile, les Aiglons optent pour un 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages. Devant lui, Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante et Melvin Bard prennent place. Mario Lemina et Pablo Rosario composent le double pivot tandis que les couloirs sont occupés par Hicham Boudaoui et Justin Kluivert. Enfin, Amine Gouiri et Dan Ndoye sont associés en attaque. Kasper Dolberg est forfait tandis que Calvin Stengs fait sa première apparition sur le banc.

La suite après cette publicité

De son côté, Bordeaux opte pour un 3-5-2 avec Benoît Costil comme dernier rempart. Devant lui, Enock Kwateng, Laurent Koscielny et Ricardo Mangas prennent place tandis que Rémi Oudin et Gidéon Mensah sont positionnés comme pistons. Otavio, Issouf Sissokho et Fransergio se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Sékou Mara et Hwang Ui-jo forment le duo d'attaque.

Les compositions

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Rosario, Kluivert - Ndoye, Gouiri

Voici le onze de départ niçois qui débutera ce #OGCNFCGB ! Coup d'envoi à 17h.#OGCNice 🔴⚫ pic.twitter.com/kG46cgvxe9 — OGC Nice (@ogcnice) August 28, 2021

Bordeaux : Costil - Kwateng, Koscielny, Mangas - Oudin, Otavio, Sissokho, Fransergio, Mensah - Mara, Hwang