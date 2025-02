OM - AS Saint-Étienne : les compositions officielles

Les Verts peuvent-ils renverser les Phocéens ? Ce samedi à 17h, à l’Orange Vélodrome, l’OM, deuxième avec 43 points, reçoit l’AS Saint-Étienne, seizième avec 18 unités, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 McDonald’s. Les Marseillais, en difficulté à domicile avec « seulement » 4 victoires en 10 réceptions, font face à des Stéphanois encore plus en difficulté à l’extérieur. C’est simple, l’ASSE est la pire équipe à l’extérieur de la saison avec seulement 2 petits points en 10 déplacements. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h.

Pour ce match, Roberto De Zerbi, privé de Moumbagna, Harit et Blanco, aligne un 3-4-3 avec l’inévitable Rulli dans les buts, Murillo et Cornelius aux côtés de Beraldi en défense et les deux pistons Henrique-Merlin. Au milieu, Bennacer enchaîne une seconde titularisation aux côtés d’Hojbjerg tandis que Gouiri sera servi en ballons par Rabiot et Greenwood. Eirik Horneland, privé d’Old, Moueffek, Wadji, Maçon et Appiah, aligne un 4-3-3 avec Larsonneur dans les buts, Petrot et Cornud en latéraux et Bitubinsika, de retour de suspension, et Nadé en défense centrale. Au milieu, Bouchouari évoluera un cran plus haut qu’Ekwah et Tardieu. Enfin, Boakye, à droite, et Davitashvili, à gauche, accompagneront Stassin, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot

AS Saint-Étienne : Larsonneur - Petrot, Bitubinsika, Nadé, Cornud - Ekwah, Bouchouari, Tardieu - Boakye, Stassin, Davitashvili

