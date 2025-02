Les vérités amères de João Mendes, le fils de Ronaldinho

Du Brésil au FC Barcelone, en passant par le Grêmio, le Paris Saint-Germain, l’AC Milan, Flamengo, l’Atlético Mineiro, Querétaro ou encore Fluminense, Ronaldinho a fait frissonner les amoureux de ballon rond avec ses dribbles géniaux et ses gestes magiques. Quelques années plus tard, c’est au tour de son fils, João Mendes de Assis de Moreira, dit "João Mendes", de tenter de se faire un nom et un prénom dans l’univers du football. Forcément, quand on est la progéniture d’une légende de ce sport, il est plutôt compliqué de se frayer un chemin vers le plus haut niveau sans être perpétuellement comparé à son paternel. C’est donc avec ce poids que le jeune brésilien de 19 ans avance depuis sa plus tendre enfance.

La suite après cette publicité

Du Barça à Burnley

Né à Rio de Janeiro, cet attaquant polyvalent est passé par l’académie de Flamengo, avant de rejoindre Vasco de Gama, le Boavista SC, l’école de foot du PSG basée à Brasilia et Cruzeiro. Puis, il a fait le grand saut vers l’Europe, où le FC Barcelone lui a ouvert ses portes en 2023. Intégré au sein de l’équipe U19, le gaucher n’a finalement pas réussi à se faire une place. Après seulement 9 rencontres jouées sous la tunique blaugrana, il n’a pas été conservé par les Catalans. Libre et sur le marché, le footballeur né en 2005 a finalement trouvé refuge à Burley, pensionnaire de Championship. Il évolue avec les équipes U21 et U23 avec lesquelles il a pris part à 5 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 1 but.

Pour le moment, le footballeur sous contrat jusqu’en 2026 n’a pas encore joué avec l’équipe première du club anglais. Mais il prend son mal en patience, lui qui se sait attendu. D’ailleurs, il a donné sa première grande interview ce vendredi à ESPN. Sans sourciller mais avec une pointe d’amertume, il a accepté de répondre aux questions concernant son statut de "fils de". «Je veux être João, quoi qu’il arrive. Je n’ai jamais essayé d’être mon père, je n’ai jamais voulu être mon père. Donc, m’éloigner un peu de là où il a joué (au Barça, ndlr) et de ce qui se rapproche de lui, je pense que c’est un bon début et un bon pas en avant pour moi. Je pense que les gens de l’extérieur veulent que vous soyez quelque chose que vous ne serez jamais, que cela vous plaise ou non, n’est-ce pas ? C’est bien d’être ici».

La suite après cette publicité

Le poids du nom

Il a ajouté : « mon père et ma mère n’ont jamais vraiment voulu que je poursuive dans cette voie, car ils savaient déjà ce qui allait se passer. Mais quand la passion est plus forte que tout, on ne peut pas s’en empêcher. (…) La frontière est fine, il y a des gens qui la franchissent, il y a des gens qui ne la franchissent pas, mais j’ai toujours été fier d’être le fils de qui je suis. Mon père était l’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur, à n’avoir jamais joué au football. Donc être son fils, pouvoir parler de lui, c’est une source de fierté. Et j’essaie de faire mon truc, j’essaie de ne pas mettre mon père au milieu des choses, j’essaie de jouer mon football à ma façon, sans pression». Et sans être constamment comparé à lui.

C’est donc à Burnley qu’il tente de progresser et de s’imposer. Ce qui le change radicalement de ce qu’il a pu connaître à la Masia durant une année. « Au début, c’est difficile, c’est indéniable. C’est encore plus vrai maintenant, en hiver, et ici, comme c’est au nord, c’est encore pire. Si tu mets des gants et deux chaussettes, tu peux t’en sortir. Même si c’est une petite ville, les gens sont très passionnés et attachés au football. On peut le constater lors des matches ici, car les supporters remplissent toujours le stade. Je pense que c’est très bien ici, le lien qu’ils ont avec le club est très fort». João Mendes, qui a reçu le football en héritage, espère percer au plus haut niveau en 2025. Une année qui sera d’ores et déjà particulière pour lui puisqu’il va devenir père à son tour.