Christophe Dugarry jette un froid sur le transfert de Mauro Icardi au PSG

Le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG pour 50 millions d'euros (+ différents bonus pouvant porter l'opération à 58 millions) a ravi les supporters parisiens. L'Argentin a réalisé une première saison plutôt satisfaisante à Paris, inscrivant 21 buts toutes compétitions confondues. Interrogé à ce sujet, Christophe Dugarry a tenu à souligner la bonne affaire, mais a aussi recadré l'ancien de la Sampdoria, dont il attend plus.

« 50 millions d’euros pour Icardi, ça me paraît être un bon prix pour un joueur de ce niveau qui enchaîne les buts. Je ne suis pas sûr que les autres buteurs seront vendus à ce prix-là. Ce transfert confirme peut-être que les prix vont baisser. Compte tenu de son âge, de son entente avec Neymar, Di Maria et Mbappé, qui a été assez impressionnante dès le début, ça me paraît être un bon choix. Un bon choix financier, car il y a une possibilité de revente derrière, car il est encore jeune. Sportivement, ça fait aussi la maille. Après, il a montré beaucoup de très belles choses au début, mais ça s’est compliqué par la suite. J‘attends juste qu’il montre un meilleur visage que pendant la deuxième partie de saison, où cela a été plus compliqué. Au départ, j’étais surpris de voir ce joueur avec une palette aussi élargie. Après, il était trop souvent transparent dans le jeu, pas assez présent dans le combat. Il a continué à marquer des buts. J’espère que le départ de Cavani va lui permettre d’être plus détendu. Ce garçon a encore une marge de progression », a lancé l'ancien attaquant sur RMC Sport. C'est plutôt clair.