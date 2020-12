Sunderland : Kyril Louis-Dreyfus devrait devenir actionnaire majoritaire du club !

Le mois dernier, nous apprenions que le projet de rachat de Sunderland par Kyril Louis-Dreyfus, fils de l’ancien président de l’OM, était bien mal embarqué selon les dires de France Football. Une situation qui depuis s’est visiblement arrangée. En effet, selon les dires de la formation de League One (3e division anglaise) sur son site officiel, Kyril Louis-Dreyfus a bel et bien conclu un accord afin d’acquérir la participation majoritaire de Stewart Donald. S’il est approuvé par l’EFL, l’accord devrait ainsi voir l’un des fils de Robert Louis-Dreyfus prendre exemple sur son père et ainsi devenir président à son tour, mais de Sunderland cette fois.

L’heureux élu a d’ailleurs tenu à remercier le désormais ex-président des Black Cats pour lui avoir fait confiance dans cette affaire. «Tout d'abord, je voudrais remercier Stewart Donald pour son intégrité et son caractère raisonnable au cours des trois derniers mois, ce qui m'a permis d'avoir l'opportunité de prendre une participation majoritaire dans Sunderland AFC. Je suis pleinement conscient des efforts entrepris par l'actuel propriétaire et le conseil d'administration pour protéger la viabilité du club et respecter la difficulté de cette tâche, compte tenu du passé récent de Sunderland et du climat économique actuel», a ainsi commenté celui qui devrait, sauf retournement de situation, devenir président d'un club et pas des moindres, à seulement 22 ans.